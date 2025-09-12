GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La explosión en el Puente La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, tras la volcadura de una pipa de gas, se debió a que “el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido”, confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de un comunicado, la dependencia capitalina descartó que el origen del accidente que ha cobrado la vida de, hasta el momento, 10 personas, fuera un bache o una imperfección en el pavimento, como se ha señalado en redes sociales.

“De acuerdo con las indagatorias, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición… La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto”, afirmó el comunicado de la FGJCDMX

Además, la Fiscalía informó que se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

Peritos especializados en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía continúan realizando dictámenes técnicos y avanzar en las indagatorias del accidente que causó casi un centenar de víctimas al oriente de la capital.

Atención a víctimas

En paralelo, la Fiscalía informó que mantiene células de atención integral en la zona del accidente y en hospitales, con el objetivo de acompañar a las víctimas y sus familias.

Entre las acciones emprendidas se incluyen:

Contención psicológica

Asesoría jurídica

Orientación social

Las medidas se dan, dijeron, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la Ciudad de México.