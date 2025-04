Durante 2024 se emitieron más de 7 millones de fotocívicas en la Ciudad de México, cifra que representa casi cinco veces más en comparación con el año previo, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

La capital del país registró 7 millones 254 mil 842 fotocívicas en 2024, frente a 1 millón 439 mil 891 en 2023, de acuerdo con cifras oficiales de la SSC CDMX.

Esto equivale a un promedio diario de 19 mil multas generadas por medio de cámaras y radares instalados en la ciudad, cuya función es detectar violaciones al Reglamento de Tránsito de forma automatizada.

“El aumento de multas en general no representa que no haya conciencia, sino lo que podemos calificar es en la reincidencia, y por ejemplo la placa de Ciudad de México, el último dato que es de Consejería Jurídica es que la placa de la Ciudad de México es la menos reincidente”.

Pese al incremento en el número de infracciones, autoridades capitalinas sostienen que la reincidencia ha disminuido en vehículos con placas de la Ciudad de México.

“Las placas que no son de Ciudad de México actualmente son las que tienen mayor número de infracciones”.

Según la autoridad, los principales motivos por los que se generan fotocívicas en CDMX incluyen:

En el caso de motociclistas, las causas frecuentes de sanción son:

Además, se han reforzado los operativos viales para sancionar a los conductores que no respetan estas disposiciones.

Algunos conductores expresaron su inconformidad con la cantidad de multas emitidas.

Por otro lado, Enrique Cortés, motociclista, opinó que algunos elementos sólo actúan cuando están bajo supervisión, lo que cuestiona la constancia de la vigilancia.

“Realmente los oficiales hacen su trabajo nada más cuando los checan, porque si no estuvieran ustedes, con un chesco ya me hubiera ido, esa es la realidad y no sólo mía, de muchos”.

Enrique Cortés, motociclista