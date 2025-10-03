GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México, las fotocívicas son sanciones derivadas de infracciones al Reglamento de Tránsito, registradas mediante cámaras y radares. A diferencia de las multas económicas, este esquema resta puntos a los vehículos matriculados en la capital a nombre de personas físicas.

Cada automóvil inicia con 10 puntos por ciclo de verificación y pierde unidades por cada infracción cometida.

Infracciones que quitan puntos de fotocívicas

De acuerdo con el reglamento, se resta un punto por:

Circular a exceso de velocidad

Manejar en sentido contrario

Invadir el paso peatonal

Transportar a niñas o niños en el asiento delantero

No respetar la luz roja del semáforo

Dar vuelta prohibida

No usar el cinturón de seguridad

Usar el teléfono celular mientras se conduce

En casos más graves, como rebasar en 40 % los límites de velocidad establecidos en el artículo 9 del reglamento, la sanción es de 5 puntos directos.

Quiénes sí y quiénes no reciben fotocívicas

El esquema aplica únicamente a vehículos con placas de la CDMX registrados a nombre de personas físicas.

En cambio, los automóviles de personas morales, transporte público o de otras entidades federativas son sancionados con multas económicas tradicionales.

La Ley de Cultura Cívica de la CDMX establece que el propietario del vehículo es responsable de las infracciones cometidas, sin importar quién conduzca en ese momento. El artículo 34 señala que las personas son responsables solidarias conforme al Código Civil local.

Recuerda que la pérdida de puntos afecta el proceso de verificación, por lo que es fundamental conducir con responsabilidad y respetar el reglamento.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]