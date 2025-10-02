Fotomultas en CDMX: ¿en qué puntos carreteros se colocarán?

GENERANDO AUDIO...

En puntos de entrada a CDMX se colocarán radares. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En cinco puntos carreteros de acceso a la Ciudad de México (CDMX) se colocarán radares con el objetivo de sancionar a los conductores de transporte pesado que excedan los límites de velocidad, lo anterior para evitar accidentes como el que se presentó en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.

¿Qué puntos de entrada a CDMX tendrán radares?

La medida es para regular el paso de unidades de carga por la CDMX; los puntos en donde se prevé colocar radares son cinco accesos carreteros a la capital:

México-Pachuca

México-Querétaro

México-Toluca

México-Cuernavaca

México-Puebla

La jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada Molina, presentó 13 medidas que incluyen límites estrictos de velocidad, rutas y carriles específicos, regulación de horarios y sanciones para garantizar que los ciudadanos circulen de manera segura.

Lo anterior, tras el accidente de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia en Iztapalapa y límites con el Estado de México (Edomex).

Entre las disposiciones, se establece que los vehículos que transporten más de 40 mil litros de materiales tóxicos no podrán ingresar a la ciudad, mientras que los de entre 20 mil y 40 mil litros solo podrán circular en vías primarias de 22:00 a 05:00 horas.

Los transportes de entre 10 mil y 20 mil litros podrán transitar únicamente por vías primarias entre 10:00 y 18:00 horas, y los menores a 10 mil litros tendrán libre circulación en todas las vías en ese mismo horario.

Además, todos estos vehículos deberán respetar un límite máximo de 30 km/h, circular por el carril de extrema derecha y cumplir con requisitos como licencia tipo E12, dictámenes de la ASEA y cursos de manejo de sustancias peligrosas.

En su intervención, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX, detalló que, debido a la naturaleza de las cargas, los vehículos no serán detenidos en cualquier punto de la vía, sino guiados a zonas seguras previamente definidas para inspecciones sin poner en riesgo al resto de los conductores.