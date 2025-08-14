Fuerte choque en avenida Observatorio; conductor queda prensado

GENERANDO AUDIO...

Accidente en avenida Observatorio deja a conductor prensado. Foto: C5 CDMX

La mañana de este jueves, 14 de agosto, se registró un fuerte choque en avenida Observatorio, que dejó como saldo, al menos, tres personas lesionadas, incluido un conductor que quedó prensado dentro de su vehículo. El percance ocurrió en la intersección de avenida Observatorio y Gobernador M. González Calderón, en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

Servicios de emergencia laboran en la zona del choque en avenida Observatorio

De acuerdo con información confirmada por autoridades capitalinas, al lugar acudieron paramédicos, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para realizar las labores de rescate.

Los equipos de auxilio emplearon herramientas hidráulicas para liberar al conductor atrapado entre los restos del automóvil. Asimismo, atendieron en el sitio a otras dos personas lesionadas que se encontraban fuera de peligro, según el reporte preliminar.

En un mensaje oficial, la SSC indicó que se realizó el corte a la circulación vehicular en carriles centrales de avenida Observatorio para permitir el trabajo de las unidades de emergencia y facilitar el retiro de los vehículos involucrados.

Volcadura y afectaciones viales en Miguel Hidalgo

El accidente incluyó la volcadura de uno de los automóviles, lo que ocasionó la dispersión de fragmentos de carrocería sobre la cinta asfáltica y afectaciones al tránsito en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se llevaron a cabo maniobras de limpieza y retiro de combustible derramado, a fin de evitar riesgos adicionales.

Hasta el momento, no se ha precisado la causa del siniestro. Autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y de la SSC continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

