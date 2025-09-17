GENERANDO AUDIO...

Varias vialidades afectadas por las lluvias. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

En la Ciudad de México activaron la alerta roja por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este martes 16 de septiembre en al menos 8 alcaldías.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que las demarcaciones afectadas son:

Benito Juárez

Coyoacán

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Encharcamientos por lluvias en diferentes puntos de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio cuenta de diferentes puntos que presentan encharcamientos derivados de las lluvias de este martes.

Entre las vialidades afectadas son:

Avenida de los Insurgentes y Avenida Chapultepec

Calzada de las Bombas y Candelaria Pérez

Francisco Acuña de Figueroa y Tomas Carrasquilla

Calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura de Circuito Interior

Circuito Interior, a la altura de Viaducto Río de la Piedad

Avenida Río Churubusco, a la altura de Viaducto Río de la Piedad

Se inundan calles de Iztapalapa

La lluvia intensa también provocó que calles de la colonia Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, se inundaran.

Las calles que se encuentra entre las avenidas España y Catarroja, el nivel del agua subió hasta 20 centímetros.

La precipitación que cayó en la zona del Cerro de la Estrella bajó hasta la zona que es susceptible de anegaciones. Al paso de los vehículos el agua se metían a los patios de las casas de vialidades como Marmolejo, Medinacelli, Mijas y Madrid.

Marcha de seguridad en líneas del Metro

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro adelantó que implementó la marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12.

“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, señaló a los usuarios del medio de transporte.

Tren Ligero implementa servicio provisional

Por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan, el Tren Ligero se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca.

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

La SGIRPC recomendó a la población: