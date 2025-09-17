Fuertes lluvias alertan a alcaldías: encharcamientos y marcha lenta en el Metro
En la Ciudad de México activaron la alerta roja por la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este martes 16 de septiembre en al menos 8 alcaldías.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que las demarcaciones afectadas son:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Encharcamientos por lluvias en diferentes puntos de la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio cuenta de diferentes puntos que presentan encharcamientos derivados de las lluvias de este martes.
Entre las vialidades afectadas son:
- Avenida de los Insurgentes y Avenida Chapultepec
- Calzada de las Bombas y Candelaria Pérez
- Francisco Acuña de Figueroa y Tomas Carrasquilla
- Calzada General Ignacio Zaragoza, a la altura de Circuito Interior
- Circuito Interior, a la altura de Viaducto Río de la Piedad
- Avenida Río Churubusco, a la altura de Viaducto Río de la Piedad
Se inundan calles de Iztapalapa
La lluvia intensa también provocó que calles de la colonia Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, se inundaran.
Las calles que se encuentra entre las avenidas España y Catarroja, el nivel del agua subió hasta 20 centímetros.
La precipitación que cayó en la zona del Cerro de la Estrella bajó hasta la zona que es susceptible de anegaciones. Al paso de los vehículos el agua se metían a los patios de las casas de vialidades como Marmolejo, Medinacelli, Mijas y Madrid.
Marcha de seguridad en líneas del Metro
El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro adelantó que implementó la marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12.
“Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, señaló a los usuarios del medio de transporte.
Tren Ligero implementa servicio provisional
Por acumulación de agua a la altura de la estación Huichapan, el Tren Ligero se implementa servicio provisional de Las Torres a Estadio Azteca.
Recomendaciones ante las fuertes lluvias
La SGIRPC recomendó a la población:
- Si habitas en una zona de riesgo de inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de las autoridades
- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso