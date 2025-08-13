Fuertes lluvias se registran en CDMX este miércoles 13 de agosto
La tarde de este miércoles, la Ciudad de México registra fuertes lluvias en diversas alcaldías. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las fuertes precipitaciones y caída de granizo se observan en zonas de:
- Azcapotzalco
- Miguel Hidalgo
- Gustavo A. Madero
La dependencia local llamó a la población a extremar precauciones ante las fuertes precipitaciones.
Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México alertó por lluvias también en:
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Cuauhtémoc
Metro activa la marcha de seguridad
A través de su cuenta de X, el Sistema Colectivo Metro informó sobre la implementación de la marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9 y A. Es decir, reduce la velocidad de los trenes.
Alerta amarilla para 10 alcaldías de la CDMX
Ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para 10 de las 16 alcaldías de la capital.
La alerta amarilla se mantiene activa en:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco