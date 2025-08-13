Fuertes lluvias se registran en CDMX este miércoles 13 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La tarde de este miércoles, la Ciudad de México registra fuertes lluvias en diversas alcaldías. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las fuertes precipitaciones y caída de granizo se observan en zonas de:

Azcapotzalco

Miguel Hidalgo

Gustavo A. Madero

La dependencia local llamó a la población a extremar precauciones ante las fuertes precipitaciones.

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México alertó por lluvias también en:

Iztacalco

Iztapalapa

Cuauhtémoc

Metro activa la marcha de seguridad

A través de su cuenta de X, el Sistema Colectivo Metro informó sobre la implementación de la marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9 y A. Es decir, reduce la velocidad de los trenes.

Alerta amarilla para 10 alcaldías de la CDMX

Ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla para 10 de las 16 alcaldías de la capital.

La alerta amarilla se mantiene activa en: