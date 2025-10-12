Fuertes lluvias dejan inundada Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Lluvias causan inundaciones en Iztapalapa y otras alcaldías. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) reportó severas afectaciones por las fuertes lluvias registradas desde la tarde de este viernes en distintos puntos de la capital, principalmente en Iztapalapa, Coyoacán y Benito Juárez.

De acuerdo con la dependencia, la insuficiencia en la red de drenaje ocasionó un encharcamiento de 50 metros de espejo el viernes y 40 centímetros de tirante en Calzada de Tlalpan y América, colonia Parque San Andrés, en Coyoacán.

Clínica del ISSSTE afectada

También se registraron anegaciones en la Clínica de Especialidades Churubusco del ISSSTE, donde el agua alcanzó 20 centímetros de altura, afectando el acceso principal, el área de Biología y el Archivo.

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua), del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajaron con equipo hidroneumático para abatir los niveles de agua y trasladar a ciudadanos y trabajadores fuera de la zona inundada.

Activan alertas por lluvias

A las 17:40 horas se activó la Alerta Roja en Coyoacán por lluvias intensas de entre 50 y 70 milímetros, pronosticadas hasta las 22:00 horas. Asimismo, se emitió Alerta Naranja para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan, y Alerta Amarilla para Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar zonas encharcadas, mantenerse informada por canales oficiales y reportar emergencias al 911, Locatel (55 5658 1111) o a la SGIRPC (55 5683 2222).

