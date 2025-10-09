Video: choca pipa y se fuga gas en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Pipa de gas en Avenida Tláhuac. Foto: X @JefeVulcanoCova

Una fuga de gas LP causó una movilización de equipos de emergencia en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. El escape del gas se produjo, presuntamente, tras un coche de la pipa sobre Avenida Tláhuac.

A través de videos, en redes sociales se dio cuenta del momento de la fuga de gas LP, que se da a casi un mes del estallido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, y que cobró la vida de más de una treintena de personas.

En las imágenes se aprecia cómo sale el gas LP generando una nube blanca en la zona. Además, se observa a un hombre que se acerca a la pipa, como si tuviera intención de buscar la fisura que permitía que se escapara el combustible.

Hasta la colonia Santa Ana, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. A través de su cuenta de X, el Jefe Vulcano Cova detalló que, tras los trabajos en el lugar, se logró evitar el riesgo a la población.

“Informo que la nube de gas visible en una pipa en la colonia Santa Ana, alcaldía Tláhuac, fue una descarga de gas para vaciar una manguera y cerrar una válvula de paso de la pipa y así evitar riesgos. No hay riesgos para la población”, escribió el Jefe Vulcano Cova en X

Tras la fuga de gas sobre Avenida Tláhuac, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente de la pipa de gas que causó la fuga fue observado por testigos que se encontraban a la distancia.