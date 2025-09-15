¿Funcionarán los parquímetros en CDMX este 16 de septiembre en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Los parquímetros se encuentran en varios puntos de CDMX. Foto: Cuartoscuro

Con las celebraciones del 16 de septiembre a la vuelta de la esquina, muchos automovilistas se preguntan cómo funcionará el servicio de los parquímetros en la Ciudad de México (CDMX). Si planeas salir a los desfiles, conciertos o simplemente pasear por el centro, aquí te contamos todo lo que debes saber durante estas Fiestas Patrias.

¿Cómo operarán los parquímetros el 16 de septiembre?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el martes 16 de septiembre no se realizará ningún cobro en los parquímetros de la capital. Esto significa que los conductores pueden estacionarse en zonas reguladas sin preocuparse por pagar o recibir multas. La medida busca facilitar la movilidad y permitir que los ciudadanos disfruten de los festejos sin contratiempos.

Normalmente, los parquímetros de la ciudad operan de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, con tarifas que van de 3.25 pesos cada 15 minutos hasta 13 pesos por hora. Su principal objetivo es garantizar la rotación de espacios y evitar que los autos permanezcan estacionados por tiempo prolongado. Sin embargo, durante días festivos oficiales como el 16 de septiembre, se suspende el cobro para apoyar la movilidad y el turismo local.

¿Y cuál será el horario de la Red de MI en CDMX?

STC Metro, de 7:00 a 00:00 horas

Metrobús, de 5:00 a 00:00 horas

Red de Transporte de Pasajeros (RTP), de 6:00 a 00:00 horas

Trolebús, de 6:00 a 23:30 horas

Tolebús Aztecas (Línea 12), de 5:30 a 23:30 horas

Trolebús Elevado (Línea 10), Líneas 11 y 13, de 5:00 a 00:00 horas

Tren Ligero, de 7:00 a 23:30 horas

Cablebús, de 7:00 a 23:00 horas

Servicio de Apoyo L1, de 7:00 a 00:00 horas

Ecobici, de 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos, de 7:00 a 00:00 horas

En el Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicletas estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de las unidades.

Los Centros de Atención a Usuarios (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]