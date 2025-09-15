Fundación Michou y Mau traslada a nieta de “abuelita heroína” a EE. UU. para su atención

GENERANDO AUDIO...

Explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro.

Jazlyn Azulet, nieta de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a la menor durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, será trasladada a un hospital en Texas para su atención.

Así lo dio a conocer la Fundación Michou y Mau, organización destinada a la asistencia y prevención de niños mexicanos con quemaduras severas.

Detalló que Jazlyn será trasladada a Shriners Hospital for Children, en Galveston Texas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Michou y Mau ofrece ayuda a menores víctimas de explosión en Iztapalapa

Desde el sábado 13 de septiembre, la fundación informó que estaba a disposición de las autoridades para trasladar a las víctimas menores de edad del Puente de la Concordia, que cumplan con los criterios, para ser atendidos en el Shriners Hospital for Children.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Momento exacto: camión refresquero cae en socavón de 8 metros en Iztapalapa]

Fallece Alicia Matías, la “abuelita heroína”

El viernes 12 de septiembre se dio a conocer el deceso de Alicia Matías Teodoro, la checadora de transporte público que salvó a su nieta Jazlyn Azulet de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, a causa de las heridas en el hospital donde era atendida.

Asimismo, la menor de 2 años era reportada por las autoridades capitalinas como en estado delicado.