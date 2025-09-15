Fundación Michou y Mau traslada a nieta de “abuelita heroína” a EE. UU. para su atención

| 17:12 | Omar Hernández Jiménez | UnoTV
Jazlyn Azulet, nieta de abuelita heroína
Explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro.

Jazlyn Azulet, nieta de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a la menor durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, será trasladada a un hospital en Texas para su atención.

Así lo dio a conocer la Fundación Michou y Mau, organización destinada a la asistencia y prevención de niños mexicanos con quemaduras severas.

Detalló que Jazlyn será trasladada a Shriners Hospital for Children, en Galveston Texas.

Michou y Mau ofrece ayuda a menores víctimas de explosión en Iztapalapa

Desde el sábado 13 de septiembre, la fundación informó que estaba a disposición de las autoridades para trasladar a las víctimas menores de edad del Puente de la Concordia, que cumplan con los criterios, para ser atendidos en el Shriners Hospital for Children.

Fallece Alicia Matías, la “abuelita heroína”

El viernes 12 de septiembre se dio a conocer el deceso de Alicia Matías Teodoro, la checadora de transporte público que salvó a su nieta Jazlyn Azulet de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, a causa de las heridas en el hospital donde era atendida.

Asimismo, la menor de 2 años era reportada por las autoridades capitalinas como en estado delicado.

