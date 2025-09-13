GENERANDO AUDIO...

Foto: Sandra Moreno / Especial

Entre flores, rezos y abrazos de consuelo, familiares, vecinos y amigos se reúnen este sábado en el municipio de Los Reyes Aquiquilpan para despedir a Alicia Matías Teodoro, conocida como la abuelita heroína tras la explosión de pipa en Iztapalapa.

En las imágenes del servicio funerario se observan coronas de flores blancas y veladoras que iluminan el ataúd de la mujer que se volvió símbolo de amor y valentía. La señora Sandra Barajas, hermana de Alicia, pidió respeto al luto y agradeció las muestras de solidaridad hacia la familia.

La despedida ocurre tras confirmarse su fallecimiento la noche del viernes 12 de septiembre, luego de permanecer hospitalizada por dos días debido a las quemaduras en el 98% de su cuerpo, sufridas durante la explosión de una pipa de gas.

La tragedia de la pipa en Iztapalapa

La historia de Alicia está marcada por la tragedia ocurrida el miércoles, cuando una pipa de gas LP volcó y explotó en el Puente de la Concordia, a la altura de la estación Santa Martha Acatitla del Metro en la alcaldía Iztapalapa.

El estallido desató un incendio que arrasó con vehículos y viviendas de la zona, dejando escenas de caos y dolor entre los vecinos. Testigos narraron cómo decenas de personas corrían con heridas graves en busca de auxilio.

Hasta este sábado 13 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la cifra de muertos asciende a 13 personas, mientras que 40 continúan hospitalizadas y 30 más fueron dadas de alta.

El acto heroico de Alicia

En medio de esa tragedia, Alicia Matías, de 49 años, se convirtió en un ejemplo de amor incondicional. Mientras trabajaba como checadora de transporte público en el paradero de Santa Martha Acatitla, cuidaba a su nieta Jaclyn Azulet, de 2 años.

Al registrarse la explosión, Alicia la cubrió con su cuerpo para protegerla, evitando que sufriera heridas mayores. Aunque la niña resultó lesionada, logró sobrevivir gracias al sacrificio de su abuela.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a Alicia con graves quemaduras, cargando a la pequeña en brazos antes de recibir auxilio de un policía. Desde entonces, fue reconocida en todo el país como la “abuelita heroína”.

Condolencias y reacciones oficiales

La noticia de su muerte generó mensajes de condolencia de autoridades y ciudadanos. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentó su fallecimiento y destacó su acto de amor:

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos, mi más sentido pésame. Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes”.

La salud de su nieta

La pequeña Jaclyn Azulet permanece internada en el Hospital de Pediatría Siglo XXI del IMSS, en estado delicado pero estable. Autoridades médicas informaron que recibe tratamientos especializados para atender las quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Su evolución médica mantiene en vilo a la familia y a miles de personas que, a través de redes sociales, envían mensajes de apoyo y solidaridad.

