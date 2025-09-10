Gas Silza, empresa que estaría detrás de la pipa que explotó en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Por imágenes que comenzaron a circular en redes sociales sobre la pipa de gas que explotó cerca del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la tarde de este miércoles 10 de septiembre de 2025, se especuló que ésta pertenecía a la empresa Gas Silza, de Grupo Tomza, que nació en Chihuahua y hoy es el cuarto distribuidor de gas LP más grande de México.

Sin embargo, la compañía con sede en Tijuana, Baja California, desconoce que tenga alguna especie de sucursal en la zona metropolitana o en la Ciudad de México.

“En internet aparece Silza con una sede en avenida San José 7, San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México, pero al ingresar a su sitio web, nos encontramos con que tienen otro nombre. Está el logo, en efecto, de la empresa Silza; sin embargo, con un contacto de perteneciente a Unigas (@unigaz)”, explica Rocío Ireta, reportera de UnoTV.

Rocío Ireta se contactó con la empresa y comenta que le dijeron que no podían darle información sobre el incidente ni detalles sobre la unidad.

“También nos colgaron al momento de intentar hacer este contacto vía telefónica, pero sí reconocen que físicamente se encuentran en Tlanepantla, en el Estado de México”, expresó la reportera.

Foto: Silza

¿Qué es Gas Silza, empresa de Grupo Tomza?

Gas Silza inició operaciones en octubre de 1993 con una planta matriz en la carretera libre Tijuana–Tecate, en Baja California. Su capacidad de almacenamiento es de 1 millón 250 mil litros de gas LP al 100%.

La compañía forma parte de Grupo Tomza, un grupo empresarial mexicano con casi 60 años de experiencia en la comercialización, importación, distribución y transporte de gas LP. Actualmente cuenta con:

101 plantas en operación

5 terminales terrestres de importación

2 terminales marítimas

Presencia en 16 estados de México y 7 países de Centroamérica

Una plantilla superior a 12 mil empleados

La empresa ofrece Gas LP en cilindros portátiles y estacionarios para uso doméstico, vehicular e industrial. La empresa cuenta con estaciones despachadoras en ciudades de Baja California, como Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada y San Quintín, además de distribución en otros estados a través de la red de Grupo Tomza.

Grupo Tomza: cuarto distribuidor de gas LP en México

Grupo Tomza nació en Chihuahua y hoy es el cuarto distribuidor de gas LP más grande de México, con alrededor del 9% de participación de mercado. Además, es el primer grupo mexicano en operar una flota naviera de tres buques gaseros de gran capacidad para importar más del 90% del gas LP que llega a México por vía marítima.

México es el quinto país con mayor consumo de gas LP en el mundo, y el uso doméstico representa la mayor parte de la demanda. En este mercado, Gas Silza y Grupo Tomza abastecen a millones de hogares, comercios e industrias.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas de la explosión. De acuerdo con las autoridades, hay 57 lesionados, 19 son de gravedad y, hasta el momento, ningún deceso.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]