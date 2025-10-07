GENERANDO AUDIO...

Exterior del CCH Sur. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una orden de aprehensión contra Lex Ashton “N”, de 19 años, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, señalado como presunto responsable del homicidio de un alumno de 16 años, identificado como Jesús Israel.

De acuerdo con las autoridades, un juez de control concedió la orden tras acreditar la probable participación del joven en los delitos de homicidio y lesiones. Sin embargo, la medida judicial aún no se ha ejecutado, ya que el acusado permanece hospitalizado en el Hospital General número 2 de Coyoacán, donde recibe atención médica por fracturas en las piernas y el cráneo, lesiones que sufrió al lanzarse desde un edificio del plantel.

Se espera que la orden será cumplimentada en cuanto Lex Ashton “N” sea dado de alta.

Hace algunas semanas, el joven fue sometido a una cirugía para retirar un coágulo cerebral, que ponía en riesgo su vida y podía derivar en convulsiones o ataques epilépticos. Según el reporte médico, la intervención fue exitosa y el estudiante se encuentra en proceso de recuperación.

El caso ha causado conmoción entre la comunidad universitaria del CCH Sur, donde las autoridades han reiterado su compromiso con la seguridad de los alumnos y el seguimiento puntual de las investigaciones.

