¡Golpe a La Unión Tepito! Detienen a “Irving”, criminal buscado en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Detienen a “Irving” en CDMX, ligado a La Unión Tepito. Foto: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó la detención de Irving “N”, señalado como líder de La Unión Tepito, durante un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre fue asegurado junto con una mujer y se les decomisaron presuntas drogas, un arma de fuego y un vehículo.

De acuerdo con la SSC, la captura ocurrió en la colonia Peralvillo cuando oficiales realizaban recorridos de vigilancia. “Al llegar al cruce de la calle Beethoven con el Eje Central Lázaro Cárdenas, se observó a un sujeto portando un objeto similar a un arma de fuego”, señaló la dependencia en un comunicado.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Detienen a 6 presuntos integrantes de la Unión Tepito durante cateos en la CDMX]

Operativo en Peralvillo: droga, arma y vehículo asegurados

Los policías aplicaron una revisión preventiva conforme a protocolo, lo que permitió asegurar:

Un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles

Siete envoltorios con sustancia parecida a la droga conocida como “tusi”

Tres dosis de presunta cocaína

Un paquete con aproximadamente 35 gramos de posible crystal

98 envoltorios con hierba verde con características de marihuana

Un vehículo en el que los implicados se encontraban recargados

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Cae presunta sicaria de la Unión Tepito en Insurgentes Norte]

Irving y su acompañante fueron puestos a disposición de las autoridades

El detenido, de 28 años, fue identificado por autoridades como posible integrante y líder de La Unión Tepito, grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital. Junto a él fue asegurada una mujer de 22 años de nacionalidad extranjera.

Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]