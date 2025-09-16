¡Golpe a La Unión Tepito! Detienen a “Irving”, criminal buscado en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó la detención de Irving “N”, señalado como líder de La Unión Tepito, durante un operativo en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre fue asegurado junto con una mujer y se les decomisaron presuntas drogas, un arma de fuego y un vehículo.
De acuerdo con la SSC, la captura ocurrió en la colonia Peralvillo cuando oficiales realizaban recorridos de vigilancia. “Al llegar al cruce de la calle Beethoven con el Eje Central Lázaro Cárdenas, se observó a un sujeto portando un objeto similar a un arma de fuego”, señaló la dependencia en un comunicado.
Operativo en Peralvillo: droga, arma y vehículo asegurados
Los policías aplicaron una revisión preventiva conforme a protocolo, lo que permitió asegurar:
- Un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles
- Siete envoltorios con sustancia parecida a la droga conocida como “tusi”
- Tres dosis de presunta cocaína
- Un paquete con aproximadamente 35 gramos de posible crystal
- 98 envoltorios con hierba verde con características de marihuana
- Un vehículo en el que los implicados se encontraban recargados
Irving y su acompañante fueron puestos a disposición de las autoridades
El detenido, de 28 años, fue identificado por autoridades como posible integrante y líder de La Unión Tepito, grupo delictivo que opera en la zona centro de la capital. Junto a él fue asegurada una mujer de 22 años de nacionalidad extranjera.
Ambos fueron informados de sus derechos y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.