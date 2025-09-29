Golpe al crimen: detienen a 6 en CDMX por robo de más de 100 celulares en Cuautla

GENERANDO AUDIO...

Robo de más de 100 celulares. Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX

En una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@SSC_CDMX) y la Secretaria de Seguridad Pública de Morelos (@sspc_morelos), seis personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero, presuntamente involucradas en el robo de más de 100 teléfonos celulares sustraídos en una tienda departamental en el municipio de Cuautla, Morelos.

La noticia fue compartida por Pablo Vázquez Camacho, jefe de la policía capitalina, a través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), donde destacó que los detenidos, junto con los objetos robados y dos vehículos asegurados, ya se encuentran a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México (@FiscaliaCDMX)

seis personas detenidas por robo de celulares. Foto:Secretaría de seguridad de CDMX

Vázquez Camacho subrayó que este operativo fue posible gracias a la coordinación interinstitucional entre la CDMX y los estados colindantes, así como el trabajo de inteligencia y los constantes monitoreos realizados desde los Centros de Comando y Control C2 y el @C5_CDMX.

”Trabajamos de manera coordinada a nivel regional para combatir los delitos de alto impacto y seguir construyendo a una ciudad y un país más seguros, justos y en paz”, expresó el funcionario en su publicación.

