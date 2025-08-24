Graban a mujeres de la tercera edad grafiteando un auto en la Miguel Hidalgo: VIDEO

Abuelitas grafitean auto en la Miguel Hidalgo. Foto: Cuartoscuro.

Dos mujeres de la tercera edad fueron captadas mientras grafiteaban un automóvil de modelo clásico en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. La acción, que rápidamente se está viralizando en redes sociales, es cuestionada por los internautas.

Abuelitas grafitean auto clásico en la Miguel Hidalgo

De acuerdo con la cuenta @supercivicosmx, que se dedica a denunciar a través de X las conductas cívicas incorrectas de la ciudadanía, los hechos ocurrieron en la colonia Irrigación; sin embargo, se desconoce la fecha exacta del suceso.

En el video, de tan solo 20 segundos, se puede observar a dos abuelitas pintando con spray una unidad Volvo antigua. Mientras una de ellas cubre y observa que nadie las vea, la otra interviene el automóvil estacionado.

Piden educar a abuelitas

De manera irónica, Los Supercívicos hicieron un llamado a los nietos de las mujeres de la tercera edad que aparecen en el video para que “eduquen a sus abuelitas”.

Reacciones

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. Usuarios aseguran que las mujeres de la tercera edad hacían justicia por algún hecho, como el que posiblemente el vehículo estacionado obstruye una entrada. Sin embargo, otros más señalaron que para la delincuencia no hay edad.

