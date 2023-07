Una policía fue grabada presuntamente borracha. Foto: Cuartoscuro

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales da cuenta de cómo una mujer policía de la Ciudad de México (CDMX) fue captada presuntamente borracha al momento de detener a una joven, en un punto de alcoholímetro, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Las imágenes dan cuenta de una chica, quien tras ser detenida por una mujer policía borracha, graba cómo la oficial arrastra las palabras, presuntamente por estar bajo los influjos del alcohol durante su jornada laboral.

Me llegó este video: el día de ayer 22 de julio 2023 en la segunda sección del bosque de Chapultepec unos policías detuvieron a una chica y los policías estaban ebrios, tomen las medidas pertinentes para que no les metan un susto @OHarfuchpic.twitter.com/5yEVTDZNR8 — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ (@Mr_Civico) July 24, 2023

Policía borracha no puede hablar bien

Cuando la mujer policía borracha le dice a la chica que graba que no hay motivo para que esté tomando una grabación o fotos, la ciudadana le responde, “Oye, pero tú hueles un poco a alcohol, no, no puedes hablar bien”.

Entonces la oficial le responde que no y pregunta si hay algún inconveniente con ella por el cual la está grabando. La chica le responde que sí a la mujer policía borracha y que alguno de los dos agentes que la están deteniendo, además de ella, huelen a alcohol y le dice “Ni siquiera puedes hablar bien”. Pero, la oficial le responde que llame a Asuntos Internos y cuando la ciudadana le pide el número para marcar, es evidente cómo la mujer policía arrastra las palabras para indicar 911 y luego dice “llámelos”.

Aparentemente, la joven a quien habían detenido más de un policía, en el punto del alcoholímetro del lugar citado, exigió que los mismos oficiales soplaran en la prueba, al detectar que olían a alcohol y que arrastraban las palabras, lo que delataría que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas durante el trabajo y que la mujer policía estaba borracha.

El video difundido por la cuenta de uno de los Supercívicos, ha dado la vuelta en internet al cuestionar el actuar de los policías.