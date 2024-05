¡Quedó en video! Identifican a Guillermo Ocaña como el sujeto que golpea a su novia en Coyoacán

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre identificado como Guillermo Ocaña golpea a su novia en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México (CDMX). La acción causó enojo entre los usuarios, quienes exigen justicia por el caso.

Mediante redes sociales, la activista Elena Ríos subió una denuncia en la que exhibe a Guillermo Ocaña, un joven de aproximadamente 19 años, como un golpeador que atacó en múltiples ocasiones e, incluso, intentó matar a su novia Frida Paula, por lo que solicita ayuda a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

La publicación va acompañada un video que muestra cómo, en un ataque de coraje, el joven le pega y azota fuertemente a Frida. También hay una serie de fotos que muestran a la joven ensangrentada tras la agresión e imágenes del agresor y sus cuentas de redes (que ya dio de baja).

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes violentas. Se recomienda discreción:

En el video difundido en redes sociales se ve que ambos jóvenes salían de una vialidad cuando, sin razón, el hombre empuja a Frida hacia la jardinera del lado derecho de la calle. Mientras la mujer se encuentra en el piso, Guillermo Ocaña va a insultarla y le exige que se pare.

Momentos después, ésta se incorpora; ambos discuten durante varios segundos en la acera, hasta que el hombre la somete apretándola por el abdomen y llevándosela varios metros hacia enfrente, mientras corre. Esto, con la finalidad que su novia se sienta sofocada.

La toma no muestra cómo, pero Frida logra empujar a Guillermo Ocaña para huir y caminar a unos pasos de su agresor que la viene insultando. Nuevamente, en un ataque de coraje, el hombre agarra la bolsa y pertenencias de la joven para aventarlas hasta el otro extremo de la calle. El video finaliza mostrando a Paula recoger sus cosas.

Aunque los hechos ocurrieron el 21 de octubre del año pasado (2023), la denuncia se ha viralizado recientemente por una publicación de la joven en sus redes:

“Hoy, después de algún tiempo, sin dar muchos detalles, expongo públicamente a mi agresor machista, misógino y golpeador. Fue mi novio aproximadamente 1 año y dos meses y no sólo sufrí abusos psicológicos, también físicos en repetidas ocasiones, me mandó al hospital dos veces, me agredió físicamente otras cuantas. Es una persona sumamente violenta, se expresa muy mal de las mujeres, refiriéndose a ellas con insultos y palabras de odio, tiene tres denuncias por violencia. Hoy hago esto porque ya no quiero que tenga la comodidad de mi silencio, quiero que sepan qué tipo de persona es, no es como realmente se muestra. Si eres mujer y tienes algún tipo de vínculo con él, cuídate mucho, y si puedes, aléjate por tu seguridad”.

Frida Paula, víctima de Guillermo Ocaña.