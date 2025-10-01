GENERANDO AUDIO...

Evita multas, recuerda que habrá ley seca. Foto: Cuartoscuro

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX) publicó un acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de actividades de venta de bebidas alcohólicas, en todas sus presentaciones y graduaciones, dentro del perímetro de la alcaldía Tláhuac durante diversas festividades programadas para octubre y noviembre de 2025.

De acuerdo con el documento, la medida aplicará de las 00:00 a las 24:00 horas en vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, autoservicios, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar, así como en puestos temporales instalados con motivo de ferias y tradiciones populares.

Las fechas establecidas son las siguientes:

Del 3 al 13 de octubre: Pueblo de San Francisco Tlaltenco, por la festividad en honor a San Francisco de Asís.

Pueblo de San Francisco Tlaltenco, por la festividad en honor a 25 y 26 de octubre: Pueblo de San Pedro Tláhuac, por la fiesta anual del Señor de la Habana.

Pueblo de San Pedro Tláhuac, por la fiesta anual del Del 25 al 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre: En todo el perímetro de la alcaldía Tláhuac, por la celebración de Día de Muertos.

El acuerdo también precisa que queda prohibida la venta y el expendio gratuito de bebidas alcohólicas en ferias, kermeses, romerías y festejos populares.

La única excepción será para establecimientos de impacto vecinal que expendan alimentos preparados (no botanas) y cuenten con autorización para vender alcohol al copeo, siempre y cuando lo hagan dentro del horario permitido por su permiso.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la disposición serán sancionados conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica y demás normatividad aplicable.

