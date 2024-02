Hacen negocio con agua de manantiales de Cuajimalpa y Álvaro Obregón

Dentro de una casa se vende agua, la cual, dicen, surge de manantiales de los límites de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa en la Ciudad de México (CDMX).

Se le conoce como “El Chorrito”. El negocio es controlado por pobladores del Pueblo de Santa Rosa Xochiac, que venden a quienes son afectados por el recorte del suministro de agua en la zona.

Los vecinos colocan recipientes frente a la entrada principal de la vivienda donde sobresale un tubo de plástico.

Desde adentro, un hombre abre la llave del agua y después de rellenarlos realiza el cobro: 5 pesos por 20 litros de agua.

UnoTV documentó el momento con cámara escondida.

Muy cerca de ahí, en San Mateo Tlaltenango, el agua cae a cuenta gotas. Joel Ignacio asegura que hay veces que deben pedir agua con los vecinos.

“Cae por ratitos nada más, la verdad es que hace falta mucha agua, hay veces que tenemos que estar acarreando y pidiéndole al vecino que nos regale agua”. Joel Ignacio / Comerciante, alcaldía Cuajimalpa.

El problema se ha agravado. El suministro cae por tandeo sólo dos veces a la semana y por horarios.

Margarita Cortés, vecina de Cuajimalpa, muestra que deben reciclar el agua para los baños: “Esta vez se agravó más, ya sabemos que llega el estiaje, pero en este sentido ha habido muchos problemas. Porque sí, sí hubo de plano calles donde se quedaban una semana o dos sin el agua”, señala.

Los comercios también han resultado afectados. Una lavandería ha tenido que informar a sus clientes que ya no recibirán más cargamentos de ropa debido a que ya no está cayendo suficiente.

Erika Cortés, vecina de Cuajimalpa, explica que las ganancias se han reducido al 50% y parte de ellas se utilizan para comprar pipas.

“Se nos ha acumulado bastante el trabajo, por lo mismo de que no tenemos agua para abastecernos y la gente de esta colonia no tiene agua en sus casas, tampoco entonces nos traen ropa para lavar y nos ha afectado bastante también a nosotros en el tema del trabajo, porque les hemos quedado mal a los clientes porque no tenemos agua”, señala Erika.