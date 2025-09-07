Hallan a bebé recién nacida abandonada en calles de Gustavo A. Madero; suman ya 6 casos en los últimos meses

GENERANDO AUDIO...

Se han reportado varios casos en los últimos meses. Foto: Getty Images

Tal como hace unos días, nuevamente se volvió a reportar el caso de una bebé recién nacida abandonada en las calles de la colonia Industrial, en la alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México (CMDX), por un ciudadano que circulaba en bicicleta. El hombre escuchó los llantos de la menor y de inmediato dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al llegar al cruce de la calle Euzkaro con calzada de Los Misterios, los policías encontraron a la bebé envuelta en una chamarra roja con manchas de sangre. Para protegerla del frío, uno de los oficiales la cargó mientras llegaban los servicios de emergencia.

Los paramédicos confirmaron que la recién nacida tenía aproximadamente 25 semanas de gestación y presentaba síndrome de dificultad respiratoria, además de riesgo de sepsis por parto prematuro. Fue trasladada al área de trauma de choque de un hospital, donde se reporta en estado grave, pero estable. Al momento, las autoridades revisan ahora las cámaras de vigilancia para localizar a los responsables.

No es solo uno, suman ya 6 casos bebés abandonados en la CDMX y Edomex en los últimos meses

Este caso se suma a una serie de abandonos ocurridos en los últimos meses. El 25 de agosto, una bebé de pocos días fue hallada en los baños de la estación UAM Iztapalapa de la Línea 8 del Metro; a pesar de los esfuerzos médicos, falleció días después. Un día antes, un bebé de cuatro meses fue abandonado en la colonia Tacubaya, envuelto en una frazada, los responsables del abandono fueron identificados y vinculados a proceso.

A principios de agosto de 2025, otro bebé de aproximadamente tres meses fue abandonado en la vía pública, en la colonia Santo Tomás Chiconautla, Ecatepec, siendo rescatado por personal de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano. Y a mediados de julio, en Valle de Chalco, Estado de México, vecinos rescataron a un bebé recién nacido que se encontraba dentro de una bolsa.

Finalmente, el 29 de junio, en la colonia Lomas de San Ángel Inn, alcaldía Álvaro Obregón, una bebé recién nacida fue encontrada entre arbustos, sola y apenas envuelta en una cobija. Oficiales de la SSC acudieron al lugar tras recibir la alerta de los operadores del C2 Poniente.

Estos casos han generado investigaciones intensivas por parte de las autoridades capitalinas y del Estado de México, con el objetivo de reforzar los protocolos de protección a menores y localizar a quienes ponen en riesgo la vida de los más pequeños.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]