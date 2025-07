GENERANDO AUDIO...

Localizaron sin vida a Paolo Sánchez en el Iztaccíhuatl. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, localizaron sin vida a Paolo Sánchez Carrasco, de 14 años. El adolescente, originario de Ciudad de México (CDMX), desapareció el 12 de julio en calles de la alcaldía Coyoacán.

¿Qué se sabe de Paolo?

Luego de la desaparición de Paolo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) emitió una Alerta Amber el 16 de julio.

“Se activa Alerta Amber para localizar a un menor de 14 años de edad, de nombre Paolo Sánchez Carrasco, quien fue visto por última vez el día 12 de julio de 2025, en la colonia Romero de Terreros, alcaldía Coyoacán”.

El joven portaba pantalón negro, botas color café, pasamontañas de dos tonos, azul y rojo, chamarra azul y mochila negra. Paolo era aficionado al senderismo, por ello, decidió acudir al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, que se localiza en límites de Puebla y Estado de México.

Localizan a Paolo en el Iztaccíhuatl

Tras no ser localizado, Paolo compartió un video en sus redes sociales en el que indicó que estaba en una montaña, por ello, se alertó a la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México A.C. quienes iniciaron su búsqueda.

“Uno: Resulta y resalta que aquí la noche se pasa en menos 2 grados y pues qué tiene de cu…, pues que no, ma… me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag y ando muy lejos del refugio y el siguiente refugio que está, está allá, pero para el otro lado de la montaña. Entonces no te voy a mentir si va a estar bien cu… pero si todo sale bien… besos”, dijo el joven.

Lamentablemente, la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México A.C. informó que localizó a Paolo el pasado 19 de julio, además, el día de ayer compartió un video en donde se observa a los rescatistas con el cuerpo del adolescente para entregarlo a su familia.

Hasta el momento no se sabe con certeza cómo llegó a la zona o por qué subió solo, pues, era un menor de edad. Por no llevar el equipo necesario, el joven no aguantó las bajas temperaturas y perdió la vida.

En los comentarios de la Brigada de Rescate, una usuaria identificada como Ángela de León dijo que ella y su pareja vieron a Paolo caminando por el Iztaccíhuatl.

“Ese día mi pareja y yo, cuando íbamos subiendo, tan sólo llevábamos la mitad del camino hacía el primer portillo, cuando nos encontramos a seis personas de la Brigada de Rescate de Socorro Alpino, entonces ellos nos comentaron que adelante de nosotros iba un chico de 14 años, el cual no llevaba equipo, iba solo y llevaba un poco de agua y dos barras energéticas”.