Hasta 75 viviendas afectadas por fuertes lluvias en CDMX

Habitantes de la CDMX limpian sus hogares tras las lluvias. Foto: Cuartoscuro.

Entre 50 y 75 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias de este domingo 10 de agosto, reportó esta tarde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC).

Zonas afectadas por fuertes lluvias en CDMX

La capital registró 141 encharcamientos; los principales fueron 43 en Cuauhtémoc, 30 en Venustiano Carranza, 18 en la Gustavo A. Madero, 13 en Azcapotzalco y nueve en Iztacalco.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendió operaciones por cerca de 8 horas y una línea del Metro también dejó de funcionar a causa de las fuertes precipitaciones del domingo, dijo Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC.

“Las afectaciones mayores donde más se dieron, por una parte, en el Metro, en la Línea 2, que se produjo un cortocircuito; esto provocó un conato de incendio que afecta algunas estaciones. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, afectación especialmente a pistas y a la zona de bandas y afecto por supuesto la operación del aeropuerto en casi ocho horas, en donde se estuvo trabajando para la limpieza de lugar”, detalló la funcionaria capitalina.

En Venustiano Carranza se registró el desborde del Gran Canal; en la colonia Progresista, 12 calles tuvieron afectaciones con casi un metro de altura de agua.

También las colonias Moctezuma y Morelos registraron inundaciones similares. Además, hospitales se vieron afectados por la intensa lluvia.

Al respecto, Myriam Urzúa detalló que “hospitales Balbuena, Rubén Leñero, Gregorio Salas materno infantil y Villa, ahí tuvimos fundamentalmente coladeras, goteras, encharcamientos, que también fueron atendidos en su momento y alrededor de una hora y media duró el trabajo que se hizo en estos lugares para que sigan las operaciones”.

La Secretaría de Aguas de la capital advierte que viene la temporada más intensa, que es entre agosto y septiembre.

“En el mes de agosto el promedio histórico son 154 mm y a la fecha, que no vamos ni a la mitad del mes, ya llevamos 70.84 mm de promedio de lluvia del mes. Vamos también a la mitad de temporada de lluvias, donde el mes de agosto, por registro estadístico, es el mes con más lluvia, pero septiembre también es un mes muy intenso”.