¿Hasta qué hora dará servicio el Metro de CDMX este 15 de septiembre?

Este será el horario del Metro CDMX el 15 de septiembre.
El Metro de la Ciudad de México (CDMX), operará en horario habitual este 15 de septiembre, fecha en la que se conmemoran las Fiestas Patrias.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), informó que la jornada no se considera como día festivo oficial, por lo que la operación se mantendrá conforme al calendario ordinario.

Metro CDMX 15 de septiembre: horario de cierre

El Metro CDMX confirmó que la última salida de trenes desde cada terminal será a las 00:00 horas en todas sus Líneas. La autoridad del transporte recordó a las personas usuarias que deben programar sus traslados y llegar con anticipación para no quedar fuera del servicio.

“El horario de operación se mantiene de forma regular este 15 de septiembre. Las corridas concluyen a la medianoche”, indicó el organismo.

Metro CDMX 16 de septiembre: horario de día festivo

Para el martes 16 de septiembre, fecha considerada como día de descanso oficial, el Metro de la capital mexicana ajustará su funcionamiento al horario de domingos y días festivos, de 7:00 a 00:00 horas.

El STC invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización en los servicios durante las celebraciones patrias.

