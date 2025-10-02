“¿Hay alguien ahí?”: Espantan a trabajadora en la Línea 1 del Metro CDMX

GENERANDO AUDIO...

Aparición en los túneles de la Línea 1 del Metro CDMX. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Un video viral publicado en redes sociales ha vuelto a encender las leyendas urbanas que rodean al Metro de la Ciudad de México. En plena temporada de Día de Muertos, una trabajadora asignada a una inspección en los túneles de la Línea 1 captó lo que parece ser una figura fantasmal que se asoma desde una columna, provocando alto impacto entre usuarios y residentes de la capital.

¿Qué se ve en el video?

En un clip compartido en la página de Facebook Metro Tacubaya se observa lo siguiente:

Una trabajadora recorre la zona recién abierta de la Línea 1, aparentemente realizando labores de inspección, de pronto, pregunta en voz alta si alguien más está presente.

“¿Hay alguien ahí?”, dice la trabajadora del Metro CDMX.

De inmediato, desde una de las columnas se observa una silueta extraña que se asoma y en un momento parece mostrar una mano que toca la estructura. Además, se escucha una voz que pronuncia el nombre de “Olivia“.

La trabajadora, sorprendida y nerviosa, responde: “¿Hay alguien ahí?, ¿Chuy?”

El video dura al rededor de un minuto y treinta segundos y concluye sin que la figura responda, mientras la trabajadora explora los alrededores en busca del origen del fenómeno.

¿Qué opinan en redes del video en la Línea 1 del Metro CDMX?

El video generó reacciones inmediatas entre los usuarios, pues muchos de ellos aseguraron que podría tratarse de un montaje o una broma, aprovechando la ambientación de misterio típica de estas fechas.

Otros, en cambio, defendieron la autenticidad de la grabación, apoyados en leyendas previas del Metro que hablan de presencias extrañas, sombras y sonidos inexplicables.

Las opiniones quedaron abiertas, pues se puede tratar sobre un fenómeno paranormal, psicológico ( ilusiones por la luz, sombras, sugestión) o un truco visual.

Leyendas urbanas del Metro CDMX

No es la primera vez que en el Metro capitalino se convierte en el escenario de historias que fusionan lo real con lo sobrenatural, pues diversas tragedias, accidentes y secesos lamentables han dejado huella en la memoria colectiva, lo que contribuye a que lugares como túneles, estaciones abandonadas o áreas de poco tránsito susciten historias de fantasmas. En años recientes se han viralizado otros videos con lamentos en vagones vacíos, sombras misteriosas o sonidos inexplicables por la noche, todos ellos alimentando la mitología urbana que rodea al Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El Metro de la CDMX: entre lo físico y lo paranormal

El Metro no es solo un transporte, es un cruce subterráneo de vidas, historias, tragedias y, para algunos, energías que no se han disuelto. Con 56 años de operación, no es raro que el sistema haya generado un submundo de mitos.

Estas leyendas se multiplican en redes y testimonios anónimos. Aunque el STC Metro no reconoce oficialmente fenómenos sobrenaturales, tampoco ha podido desmentir con evidencia mucho de los videos o audios difundidos en años recientes.

El video captado por la trabajadora de la Línea 1, aunque aun sin confirmar oficialmente, se suma al ya extenso catálogo de misterios del Metro de la Ciudad de México. Ya sea una ilusión óptica, un montaje o un verdadero encuentro paranormal, lo cierto es que ha vuelto a despejar un viejo sentimiento: que bajo tierra no solo transitan trenes, sino también memorias, ecos y quizás, algo más.

