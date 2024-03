¿Hay Hoy No Circula el domingo? ¿Cómo aplica el programa el fin de semana?

El programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) no sólo aplica de lunes a viernes, de acuerdo con los hologramas y terminación de placas, sino que el fin de semana, esta medida, implementada para contribuir con la reducción de contaminantes, también opera, aunque no los domingos, únicamente el sábado. A continuación, en Unotv.com te decimos qué sucede con el sábado y domingo.

¿Hay Hoy No Circula en domingo?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la CDMX, el domingo no aplica el programa Hoy no Circula, por lo que pueden circular todos los vehículos, incluyendo los foráneos; sin embargo, no se descarta que, debido a una Contingencia Ambiental, puedan existir algunas restricciones en alguna ocasión.

Por lo tanto, el domingo los automóviles con hologramas “0”, “00”, “1” y “2”, sea cual sea la terminación de su placa de circulación o color de engomado, pueden circular sin restricciones en la ZMVM.

¿Cómo son las restricciones vehiculares por el Hoy no Circula durante la semana?

El programa restringe la circulación de autos en un horario de 5 a 22 horas; de lunes a sábado (no opera el domingo) se establece que ciertos vehículos no pueden transitar, de acuerdo a su holograma, placa y color de engomado, y queda de la siguiente manera:

¿Cómo funciona el Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental?

Además de “descansar” los autos a los que le toca por sus hologramas, color de engomado y terminación de placas, cuando se activa una Contingencia Ambiental también se hacen extensas las restricciones a otros vehículos, que determine la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), como por ejemplo, a los automóviles con hologramas “0” y “00”. En los últimos meses, no ha ocurrido que se aplique el Doble Hoy no Circula en domingo.