¿Hay un tiempo estimado para que el INVI te entregue tu vivienda?

GENERANDO AUDIO...

¿Cuánto tarda el INVI en darte una casa? Foto: Cuartoscuro

Miles de personas esperan acceder a una vivienda a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), pero la demanda supera por mucho la capacidad del programa.

Obtener una casa mediante el “Programa Vivienda en Conjunto” podría tardar años, de acuerdo con los ritmos de asignación de apoyos. En Unotv.com te contamos todos los detalles.

¿Cuánto tarda el INVI en darte una casa?

Aunque no existe información oficial sobre cuánto tarda el INVI en entregar una vivienda en 2025, el instituto mantiene una lista de beneficiarios y proyectos en proceso dentro del “Programa Vivienda en Conjunto“.

Sin embargo, diversos testimonios y reportes ciudadanos han documentado casos de personas que han esperado entre 10 y hasta 18 años para recibir su casa, debido al alto número de solicitudes.

Este año se esperan entregar 20 mil créditos, con una inversión final cercana a 3 mil millones de pesos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Requisitos y modalidades del programa

El “Programa Vivienda en Conjunto” busca ofrecer créditos sin intereses y ayudas económicas no reembolsables a familias de bajos ingresos, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres jefas de familia.

El programa está dirigido a personas que viven en la Ciudad de México, no tienen casa propia y cuentan con ingresos de hasta cinco veces el salario mínimo. También deben acreditar arraigo mínimo de tres años en la capital.

El INVI ofrece distintas modalidades de apoyo, entre ellas:

Vivienda nueva terminada: construida en predios habitacionales con servicios.

construida en predios habitacionales con servicios. Rehabilitación de vivienda: en inmuebles catalogados o no catalogados.

en inmuebles catalogados o no catalogados. Vivienda progresiva: construcción por etapas para familias con recursos limitados.

construcción por etapas para familias con recursos limitados. Arrendamiento con opción a compra: permite rentar antes de adquirir la vivienda.

¿Cómo iniciar el trámite ante el INVI?

Los interesados deben solicitar una cita en línea a través del portal https://citas.cdmx.gob.mx y presentar documentos como actas de nacimiento, identificación oficial, comprobantes de ingreso y certificado de no propiedad.

Posteriormente, el INVI realiza un estudio socioeconómico para determinar la elegibilidad y el tipo de apoyo que puede otorgarse.