Héroe y honesto: policía que rescató a niña en explosión devolvió 42 mil pesos hace 10 años

Policía que rescató a niña devolvió mas de 42 mil pesos en 2015. Foto: SSC CDMX/IA

Entre las historias más conmovedoras tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, resalta la de la señora Alicia Matías Teodoro, quien cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años para protegerla de las llamas. Alicia y la menor fueron rescatadas gracias al policía capitalino Sergio Ángel Soriano Buendía.

Pero esta no es la primera vez que Soriano Buendía acapara atención en la Ciudad de México: en diciembre de 2015, él devolvió una bolsa que había encontrado con más de 42 mil pesos en efectivo y objetos valiosos, acto que fue ampliamente reconocido como ejemplo de honestidad.

El acto de 2015 que lo perfiló como modelo de integridad

Mientras patrullaba el estacionamiento del Palacio de Hierro en Polanco, Sergio Ángel Soriano Buendía encontró una bolsa roja abandonada que contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias, licencias, e identificaciones. Sin dudarlo, siguió el protocolo: recogió la bolsa, la reportó a sus superiores, resguardó pruebas visuales y devolvió todo a la dueña.

Aunque era una acción simple para muchos, el valor ético resonó: su madre le había inculcado principios como no tomar lo que no le pertenecía. Por esos hechos fue reconocido públicamente y recibió un ascenso.

Su papel en la explosión de Iztapalapa: rescate con urgencia

El 10 de septiembre, tras la explosión de una pipa de gas LP de 49 mil 500 litros en Puente de la Concordia, Soriano Buendía no dudó. Varios videos muestran el momento en que acude al rescate: primero ayudó a la señora Alicia y luego protegió a la niña, separando la ropa quemada y trasladándola en motocicleta al hospital.

Relató que sintió calor, oyó los gritos y corrió hacia el peligro. “Voy corriendo con mis compañeros tratando de rescatar a los que pudimos rescatar…”, dijo, emocionado. Su intervención fue clave para que la menor recibiera atención médica lo antes posible.

A pesar de que en redes sociales y medios su nombre ya circula como ejemplo de valor y honestidad, Sergio Ángel Soriano Buendía rechaza ser llamado héroe.

