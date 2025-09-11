Héroes del Puente de la Concordia: así ayudaron vecinos a víctimas de la explosión de pipa

GENERANDO AUDIO...

Apagando llamas, dando alimentos y aventones, vecinos auxiliaron. Foto: UnoTV

Vecinos de Lomas de Zaragoza estuvieron como los primeros en línea auxiliando a los heridos del accidente de la pipa.

“No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero no podía quedarme de brazos cruzados“. Así recuerda Jorge González, vecino y dueño de una barbería en Lomas de Zaragoza, los primeros minutos tras la explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó seis muertos y 90 heridos.

La llamarada se elevó decenas de metros, los vidrios temblaban y el humo lo cubría todo. Entre gritos y caos, Jorge contó para UnoTV que, junto con su familia, se convirtieron en héroes improvisados, ayudando a trasladar a los heridos, echándoles agua y cubriéndolos con cobijas mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia que demoraron 40 minutos en arribar a la zona.

“Vi a gente corriendo, con la piel quemada, muchos tirados en el piso, en shock. Agarré cubetas de agua y comenzamos a ayudarlos. Era demasiado impactante, me dio miedo por mi instinto de supervivencia, pero tenía que ayudar”. Jorge González, vecino de Lomas de Zaragoza

Entre las personas que salvo el barbero, el caso que más le marcó fue el de una señora que estaba en llamas: él junto con seis personas más apagaron el fuego de su cuerpo mientras ella gritaba por el dolor. Momentos después, elementos de Protección Civil auxiliaron a la señora; frente a la casa de Jorge quedó una cinta de precaución junto a los restos quemados de ropa de la mujer y trozos de piel.

Jessica, otra vecina, abrió su casa para que otros pudieran llenar cubetas de agua y colaborar con los heridos.

Ropa quemada que quedó enfrente de la casa de Jorge. Foto: UnoTV

Con comida, agua y material médico, vecinos ayudaron a accidentados de pipa

Vecinos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como Noemí y Ana Luisa Fierros, contaron para UnoTV que no sólo llevaron alimentos y agua a los accidentados, sino también material médico a hospitales cercanos, incluyendo el Emiliano Zapata.

“Era un caos, no sabía como ayudar, no quería estorbar, pero sabía que debía ayudar. Así que llevé equipo médico al hospital, gasas, y otros materiales con otras hermanas”. Noemi, vecina y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Durante casi seis horas, vecinos miembros de la iglesia dieron ayuda. Foto: UnoTV

Desde las 18:30 horas hasta pasadas las 12:30, prepararon tortas, botellas de agua y paquetes de primeros auxilios para los afectados y para los familiares que permanecían afuera de los hospitales, esperando noticias de sus seres queridos.

“Somos los de amarillo, esos con chaleco, aquí estamos ayudando en lo que podamos, dando comida, agua y oraciones para los lesionados”. Ana Luisa Fierros, vecina y miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Al mismo tiempo, repartidores de Didi y Uber Moto, como Edson, improvisaron un servicio de transporte gratuito para trasladar a familiares de un hospital a otro, asegurando que todos pudieran llegar a tiempo para ver a sus seres queridos o recibir información médica.

El día siguiente, cuando la zona comenzó a recuperar cierta calma, Juan N., vecino de la zona, tomó el rol de voluntario de Protección Civil. Con su silbato y gran coordinación, guio a los peatones para cruzar la carretera con autos en circulación, evitando accidentes. Esto fue crucial porque el puente peatonal de la Concordia, que conecta Lomas de Zaragoza con el Metro Santa Marta, fue clausurado y, según los vecinos, se movía como “gelatina” tras la explosión. Juan permaneció varias horas, asegurándose de que todos los vecinos, especialmente los más vulnerables, pudieran cruzar de manera segura.

Gracias a estas acciones, lo que pudo haber sido una tragedia aún mayor se convirtió en un ejemplo de solidaridad y organización comunitaria, donde cada persona, desde un vecino hasta un repartidor, asumió un papel de héroe en medio del caos.

