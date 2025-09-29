GENERANDO AUDIO...

En la cuenta regresiva para el Mundial 2026, que tendrá a México como una de sus sedes, vale la pena hacer una retrospectiva sobre las lluvias históricas que se registraron en Ciudad de México este año, en lo que fue el verano. Junio de 2025 representó una sacudida para la capital en esta materia, debido a fue considerado el mes más lluvioso de los últimos 80 años en el centro del país.

Para 2026, México espera la visita de cerca de 5.5 millones de personas debido a la Copa del Mundo de la FIFA. El mayor evento de futbol internacional, que se realizará del 11 de junio al 5 de julio de 2026, también tendrá sedes en Canadá y Estados Unidos.

Lluvias en CDMX podrían impactar en el Mundial 2026

Una recopilación sobre las lluvias más intensas en CDMX, deja el antecedente de que junio de este año se convirtió en el mes más lluvioso en la zona en 80 años. Para junio de 2026 está programado el inicio de actividades del Mundial de Futbol.

Lluvias históricas en CDMX en 2025

Junio. Elizabeth Ramos, del Servicio Meteorológico Nacional, indicó que este periodo se colocó como el mes más lluvioso de los últimos 80 años en el centro de México y el tercero con más precipitación en la Ciudad de México en ese mismo periodo.

Julio. Otro dato duro: CDMX vivió su mes de julio más lluvioso desde que se tiene registro, al acumular 298 milímetros de precipitación, casi el doble del promedio histórico de 150 milímetros.

27 de septiembre. La lluvia durante la tarde noche de ese sábado también fue histórica. Se registraron aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas. La tormenta, la mayor de la temporada, dejó al menos 69 inundaciones en la ciudad, además de viviendas afectadas, principalmente en Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

Las precipitaciones también se han intensificado en gran parte del territorio nacional.

Colapsos en el AICM por lluvias e inundaciones; caos en el Metro

Las inundaciones que dejan las lluvias han llegado a paralizar en varias ocasiones las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Terminal que sin duda será uno de los principales puntos de llegada de visitantes al Mundial 2026.

Las afectaciones que provocaron las tormentas en el AICM son la suspensión de vuelos debido a las condiciones en las que resultan sus pistas.

En respuesta, el aeropuerto capitalino ha optado por:

Desviar vuelos a sedes alternas

Cierre de pistas de aterrizaje (a veces por dos horas)

Suspensión de despegues

La alteración en las actividades del AICM ha ocasionado que pocos controladores bajo intensas jornadas mantuvieran la seguridad aérea, informó el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA).

El Metro, también con problemas

Otro impacto considerable de las consecuencias de las lluvias tiene que ver con la marcha del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, otro medio que será recurrente para la movilidad, no sólo en cuanto a traslados a la sede principal en la demarcación, el Estadio Banorte (Estadio Azteca), sino también para la llegada a eventos relacionados con la fiesta deportiva.

La línea A del Metro, que se traslada de Pantitlán a La Paz, ha sido la más castigada.

Lluvias en inmediaciones del Estadio Azteca

En México, los encuentros del torneo de futbol se realizarán en tres ciudades: CDMX, Guadalajara y Monterrey.

En Guadalajara, Jalisco, la sede elegida es el Estado Akron, mientras que para Monterrey, Nuevo León, el Estadio BBVA.

En CDMX, la sede es el Estadio Azteca

Lluvias en CDMX en julio y julio de 2025

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el nivel de lluvias en CDMX en junio y julio de 2025, meses para los que está programado el Mundial el siguiente año, los niveles de precipitación (mm) son:

Junio: 211.6 (mm)

Julio: 131.4 (mm)

A nivel nacional, el nivel de junio es de 155.5 (mm) y 113.9 (mm) para julio.

