Casi lo arrestan: finge ser un turista e intenta hospedarse en un hotel ¡sin pagar!

Un hombre casi fue detenido por la policía capitalina tras intentar hospedarse en un hotel de la colonia Anzures, sin pagar. El sujeto, que ya había realizado acciones similares en otros hoteles de la zona, aprovechó la entrada de otros huéspedes para ingresar al establecimiento de forma ilegal para pasar la noche.

A pesar de que algunas personas se encontraban en el lugar, el hombre logró pasar desapercibido. Subió hasta la azotea donde hay un gimnasio y se encerró en un baño. El personal del hotel se percató de la presencia del intruso y alertó a las autoridades. Para retirarlo del lugar fue necesario pedir la ayuda de los policías de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos se registraron el viernes 17 de mayo en un hotel de la Colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

El hombre de origen extranjero aprovechó la entrada de otros turistas para ingresar al hotel y se fue directamente hasta la azotea, donde atrancó la puerta del baño.

Los oficiales intentaban convencerlo para que saliera de manera voluntaria…

El intruso intentó hacer una transmisión por su celular, en donde explicó a sus seguidores parte de lo sucedido.

“I’ ve come all the way down the stairs voluntarily, the officers, they are still telling me to leave. I’ve made it clear that I’i’m leaving. I’m in the lobby”. (He bajado las escaleras de manera voluntaria, los oficiales siguen diciéndome que me vaya. Fui claro en decir que ya me iba, estoy en el lobby).

Intruso