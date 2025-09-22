GENERANDO AUDIO...

El Metro de la Ciudad de México informó que el servicio en la Línea 3 fue detenido momentáneamente debido al rescate de una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren en la estación Copilco.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un hombre de entre 20 y 25 años que cayó en la vía 1, a la mitad del andén. Personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) realiza maniobras para atender la emergencia.

El hecho provocó retrasos y acumulación de pasajeros en distintos puntos de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad; sin embargo, la línea ya se encuentra con circulación normal.

Usuarios reportan sofocamiento en los vagones

En redes sociales, usuarios señalaron que al quedarse detenidos dentro de los trenes, el calor aumentó y pidieron que se encendieran los ventiladores para evitar sofocamiento.

Ante ello, el Metro solicitó a los pasajeros que compartieran el número de vagón para poder activar los sistemas de ventilación de manera remota.

Hasta el momento, las autoridades del Metro no han confirmado el estado de salud del joven.

