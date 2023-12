¡Caos en audiencia!: hombre se le lanza y amenaza a juez de CDMX por caso de violencia familiar

Elementos de la Policía tuvieron que intervenir después de que un hombre acusado de violencia aventó un micrófono y la mesa en una audiencia, e incluso amenazó a un juez de la Ciudad de México.

Advertencia; el siguiente material contiene fuertes imágenes, se recomienda discreción:

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, el pasado 29 de agosto, alrededor de las 12:30 horas, se realizaba una audiencia en una sala del Poder Judicial capitalino.

Al inicio de su exposición, Antonio Rocha Segura manifiesta que se encuentra como imputado y es la víctima.

Agrega que una persona de nombre David inició una situación de violencia, que no confía en la justicia y pregunta por qué no tiene un abogado de oficio en ese momento.

“Yo soy el ciudadano Antonio Rocha Segura y me encuentro como imputado y soy víctima, nunca mostraron los videos. Este señor David inició la violencia, yo ya estoy cansado, señor juez, hágalo ya, no confío en que den justicia. Dame el video, le pago la operación, y quisiera preguntarle su señoría ¿por qué no tengo abogado de oficio?”.

Antonio Rocha Segura.