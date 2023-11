¿Hotel embrujado?: Vive experiencias paranormales en la CDMX

¿Te atreverías a recorrer los pasillos de un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México para vivir una experiencia paranormal?



Según la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, basta ir al Hotel Niza, ubicado en la calle Mesones, ahí suceden cosas que no pueden explicarse científicamente.

“En ese hotel tú puedes estar hablando conmigo y se escuchan las voces de los espíritus, es decir, el espíritu no se espera a que esté todo quieto. Ya cuando tú quitas toda la barrera científica usual y común que puede explicarlo entonces decimos, lo tenemos, y sí causa emoción al principio, sí miedo porque es miedo a lo desconocido”. Antonio Zamudio | Fundador, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y creador de Tour insólito

Las sesiones son grupales. Los participantes, dice, pueden convencerse por sí mismos.

“Cuando tú vives un hecho sobrenatural paranormal es sorprendente, más allá de otra cosa eh, ojo con eso, más allá de decir el fantasma, el espíritu pero cuando tienen imágenes la gente dice ¡wow! y yo lo detecté, o sea no fue la agencia fueron ellos mismos”. Antonio Zamudio | Fundador, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y creador de Tour insólito



Quienes han participado en tour insólito aseguran haber tenido contacto paranormal.



– ¿Detectaron cosas?

“…Sí muchísimo, nosotros jugamos ouija y nos empezó a…entablamos comunicación con algo y primero nos dijo que habían tres, después dijo que era un niño y después le preguntamos si quería jugar con nosotros y respondió que sí. La verdad es que son cosas que no puedo describir exactamente pero que puedo decir que están fuera de la realidad no le encuentro una explicación…” Pepe, asistente al tour



Toda la información sobre las experiencias paranormales se puede encontrar en las redes de “Tour insólito”



“Tour insólito también te ayuda a quitar todos esos mitos que tenemos por falsa información”. Antonio Zamudio | Fundador, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y creador de Tour insólito

