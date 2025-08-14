GENERANDO AUDIO...

Seguirá lloviendo fuerte en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, informó que este jueves 14 de agosto la Ciudad de México tendrá lluvias intensas, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros. Aclaró que no se espera que sean como las del domingo pasado, cuando una tormenta dejó 84 milímetros en el Zócalo capitalino, un récord histórico para un mes de agosto en ese punto.

Las lluvias, como es habitual en esta temporada, se presentarán principalmente por la tarde, entre las tres y las cuatro horas. El funcionario detalló:

“El día de hoy el pronóstico es que vamos a tener lluvias muy fuertes, que es un rango más que es de 50 a 75 mm. No quiere decir que va a pasar exactamente lo mismo que el domingo; simplemente hay que tener mucha precaución de las lluvias que se van a presentar el día de hoy. Ahora, hay muchas dudas de dónde va a ocurrir esta precipitación. Es muy complejo por el tamaño de la Ciudad de México… es muy difícil decir en qué delegación va a caer”.

Agosto y septiembre, los más lluviosos

Vázquez recordó que la temporada de lluvias concluye el 30 de noviembre y que aún se esperan varias semanas con precipitaciones abundantes. Explicó que agosto y septiembre son, históricamente, dos de los meses más lluviosos a nivel nacional, por lo que las condiciones de humedad continuarán en la capital durante las próximas semanas.

Pronóstico de lluvias en el Valle de México

Según el pronóstico del clima, las lluvias más significativas se esperan entre las 15:00 y las 21:00 horas de este jueves. Las precipitaciones fuertes afectarán principalmente a:

Ciudad de México

Estado de México

Municipios conurbados del Valle de México

