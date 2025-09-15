GENERANDO AUDIO...

Ve cómo aplicará el Hoy No Circula estas fiestas patrias. Cuartoscuro

Si vas a manejar este 15 o 16 de septiembre en la Ciudad de México o en el Valle de México, considera que están activos tanto el programa Hoy No Circula como el alcoholímetro. Hasta la tarde de este lunes, la Sedema o la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha informado sobre cambios o restricciones adicionales para los conductores, por lo que el programa opera de manera normal. En caso de que se actualice, te estaremos informando a través de la multiplataforma de Uno TV.

Durante estas fechas, el tráfico aumenta porque muchas familias se reúnen en casas de parientes o en puntos de concentración como el Zócalo, Garibaldi y explanadas de alcaldías para celebrar la noche del Grito. Además, el 16 de septiembre es común que varias personas decidan salir de la ciudad.

Por esta razón, las autoridades llaman a no manejar bajo los efectos del alcohol. El programa Conduce sin Alcohol refuerza los operativos del alcoholímetro para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial.

Autos que no circulan el 15 de septiembre de 2025

Como lo explicábamos antes, el Hoy No Circula de los días 15 y 16 de septiembre se mantiene de forma normal. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades ambientales no han anunciado cambios; sin embargo, los conductores deben estar atentos, ya que si los niveles de contaminación aumentan podría activarse una contingencia ambiental. Así opera el programa en estas fechas:

El lunes 15 de septiembre de 2025, las restricciones aplican para:

Vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6

y terminación de placas Autos con Holograma 1 y 2 , de 05:00 a 22:00 horas

, de 05:00 a 22:00 horas Vehículos foráneos, de 05:00 a 23:00 horas

Autos que no circulan el 16 de septiembre de 2025

El martes 16 de septiembre de 2025, el Hoy No Circula aplica a:

Vehículos con engomado rosa y terminación de placas 7 u 8

y terminación de placas Autos con Holograma 1 y 2 , de 05:00 a 22:00 horas

, de 05:00 a 22:00 horas Vehículos foráneos, de 05:00 a 23:00 horas

Programa Conduce Sin Alcohol en Fiestas Patrias

De manera paralela, se reforzó también la aplicación del Programa Conduce Sin Alcohol, que mantiene puntos de revisión en toda la ciudad las 24 horas del día. Este operativo busca prevenir hechos de tránsito relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, una situación frecuente en celebraciones masivas.

La SSC señaló que el monitoreo de la jornada se llevará a cabo mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en los C2 y que las emergencias también podrán reportarse a través de la aplicación Mi Policía.

Operativo de seguridad y vialidad en CDMX por fiestas patrias

Con motivo de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) desplegó un operativo de vialidad, seguridad y prevención. El dispositivo incluye la participación de 13 mil policías, con el apoyo de 2 mil 300 vehículos oficiales, ambulancias y motoambulancias del ERUM, así como 5 helicópteros Cóndores.

Este operativo abarca el Zócalo capitalino y explanadas de las 16 alcaldías, donde se concentran los festejos de la Independencia. La dependencia capitalina informó que también se refueza la vigilancia en calles, avenidas principales y accesos carreteros hacia la ciudad.

Restricciones adicionales del Hoy No Circula en fiestas patrias

El programa está vinculado a la calidad del aire. Si la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) declara contingencia por alta concentración de contaminantes, como puede ocurrir en caso de uso intensivo de pirotecnia, se amplían las medidas.

Esto quiere decir que más autos podrían tener restricciones, además de los que ya aplican los lunes y martes. También existe la posibilidad de que los horarios del programa cambien.

Asimismo, los vehículos con permisos provisionales para circular sin placas deberán acatar las condiciones del Holograma 2, lo que implica que estarán sujetos a las mismas limitaciones que este tipo de unidades.

¿Qué es el Hoy No Circula y cómo opera en septiembre 2025?

Finalmente, cabe recordar que el programa Hoy No Circula es una medida ambiental que busca reducir la emisión de contaminantes provenientes de automóviles en la Zona Metropolitana del Valle de México. La Sedema indica que este esquema no se suspende en días festivos y que los vehículos con restricciones deben acatar las disposiciones en los horarios establecidos.

En septiembre, además del tránsito habitual, se suma la quema de pirotecnia en los festejos de la Independencia. Lo anterior puede elevar los niveles de contaminación y derivar en la activación de contingencias ambientales. Por ello, la autoridad reiteró que, incluso en días como el 15 y 16 de septiembre, las reglas del programa deben cumplirse sin excepción.