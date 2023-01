¡Toma precauciones y evita multas! Hoy No Circula CDMX y Edomex; lunes 16 de enero de 2023

Por el Hoy No Circula, el lunes 16 de enero de 2023, los vehículos con engomado AMARILLO , y que la terminación de sus placas sea 5 y 6 con holograma 1 y 2 tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Ver más ¡Buenos días! ☕️

El #HoyNoCircula de este lunes 16 de enero en la ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS. 🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 #FelizLunesATodos pic.twitter.com/hHWsUwY0Oo — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 16, 2023

¿Qué autos sí circulan el lunes 16 de enero de 2023?

Holograma doble “00” y “0”

Los vehículos con holograma doble “00”, “0”, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente del Hoy No Circula, no aplica para ellos.

Ver más 🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/RJZbeQA1Gy — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 15, 2023

Otros servicios

Los de servicios fúnebres durante su actividad también circulan; así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros.

Los que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería sí circulan.

Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con las restricciones del programa Hoy No Circula, entre las 5:00 y las 22:00 horas no podrán transitar los automotores de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2; de acuerdo a sus placas es el día que les toca descansar.

Mientras que para los hologramas del tipo Exento “E”, “00”, “0”, no aplica a menos que haya Contingencia Ambiental.

¿Para qué sirve?

El Hoy No Circula es un programa que restringe parcialmente la circulación vehicular, que tiene como fin controlar y reducir los niveles de contaminación en el ambiente.

Los autos provenientes de los estados de la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la Ciudad de México, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula