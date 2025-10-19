No circulan este lunes vehículos con placas terminación 5 y 6
El Hoy No Circula de este lunes 20 de octubre de 2025 aplica para vehículos con engomado AMARILLO, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y está operativo los seis días de la semana con el propósito de salvaguardar el medio ambiente y disminuir la contaminación.
¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?
Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Capultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?
El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu carro:
- Tenga holograma doble cero o cero
- Sea eléctrico o híbrido
- Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes
- Sea de servicio de emergencia o funerarios
- Por supuesto, el programa tampoco aplica al transporte público
Especial Hoy No Circula Sabatino
El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, mayormente conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.
En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no está permitida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.
