¡Aguas con las multas! Hay Doble Hoy No Circula CDMX y Edomex; lunes 27 de marzo de 2023

Por el Hoy No Circula, el lunes 27 de marzo de 2023, los vehículos con engomado AMARILLO , y que la terminación de sus placas sea 5 y 6 con holograma 1 y 2 tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Además por el Doble Hoy No Circula, tampoco circulan los siguientes autos:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma “2”. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a), b), y c) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Ver más

El Hoy No Circula por Contingencia Ambiental Fase I en la ZMVM para hoy lunes 27 de marzo 2023 es:

❌ Holograma 00 y 0 con terminación 5 y 6 engomado amarillo

❌Holograma 1 con terminación 0, 2, 4, 5, 6 y 8

❌ Holograma 2

Más info

¿Qué autos sí circulan el lunes 27 de marzo de 2023?

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos que porten holograma “00” o “0” cualquiera que sea su uso excepto los vehículos con engomado color amarillo , terminación de placa 5 y 6 .

, terminación de placa . Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que formen parte del Programa Paisano y porten la autorización correspondiente.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Ver más

Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas para este lunes 27 de marzo, para disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Ver

Las motocicletas están exentas de la Fase I

Otros servicios

Los de servicios fúnebres durante su actividad también circulan; así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros.

Los que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería sí circulan.

Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con las restricciones del programa entre las 5:00 y las 22:00 horas no podrán transitar los automotores de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2; de acuerdo a sus placas es el día que les toca descansar. Mientras que para los hologramas del tipo Exento “E”, “00”, “0”, no aplica a menos que haya Contingencia Ambiental.

¿Para qué sirve?

El Hoy No Circula es un programa que restringe parcialmente la circulación vehicular, que tiene como fin controlar y reducir los niveles de contaminación en el ambiente.

Los autos provenientes de los estados de la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la Ciudad de México, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula