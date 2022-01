Hoy No Circula CDMX y Edomex: martes 25 de enero de 2022

Este martes no circulan los automóviles con holograma 1 y 2 con engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8. Foto: UnoTV

Por el Hoy No Circula, este martes, los vehículos automotores con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8 tienen restringida la circulación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México.

De acuerdo con las restricciones del programa Hoy no Circula, entre las 5:00 y las 22:00 horas no podrán transitar los vehículos de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2, de acuerdo a sus placas.

Los automotores con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, de acuerdo con el programa vigente.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8. pic.twitter.com/C2zrDkVPWl — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 25, 2022

¿Cómo funciona el programa Hoy no circula?

Los vehículos con vigencia vencida del holograma y con engomado de cualquier color, matriculados en el Estado de México, Ciudad de México u otra entidad federativa que cuenten con holograma del tipo Exento “E”, “00”, “0”, “1” o “2”, les aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido.

Quedan exentos del Hoy No Circula:

Cabe mencionar que quedan exentos de esta medida los vehículos de personas con discapacidad, el transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, protección civil, unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

También los de servicios fúnebres durante su actividad; los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros; los que tiene placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería, dicta el Hoy No Circula.

Recuerda que:

Los autos provenientes de los estados de la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos de la Ciudad de México, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular en el Hoy No Circula.