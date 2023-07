Hoy No Circula CDMX y Edomex: miércoles 5 de julio de 2023: ¡Qué no te multen!

El Hoy No Circula de este miércoles 5 de julio de 2023 aplica para vehículos con engomado ROJO , terminación de placas 3 y 4, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa regula la entrada y salida de los automóviles en CDMX y Edomex, y funciona los seis días de la semana, con el propósito de cuidar el medio ambiente y disminuir emisiones contaminantes.

¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas del Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos están exentos de cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando tu carro:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea de tipo eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco afecta al transporte público.

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está activo de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, conocida como Hoy No Circula Sabatino, difiere de la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no es posible la circulación de los autos con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no pueden circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso, los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las mismas 16 alcaldías de la Ciudad de México mencionados anteriormente y en los 18 municipios del Estado de México, de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de la semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido detectar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, dejando fuera de la ecuación los domingos. Por lo tanto, los domingos sí podrás manejar libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué más situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental puede emitir avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, si la calidad del aire no representa un riesgo para la salud de la población y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes en la CDMX.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si viajas por motivos turísticos, puedes pedir el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia posibilita circular por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá gestionar el dueño del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

En conformidad con la normativa vigente en este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que no cumplan el programa Hoy No Circula, serán sancionados con una multa que puede ir desde los 2 mil 74 a los 3 mil 112 pesos , lo que significa un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México, que no respeten las medidas del programa, se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que esté en vigor) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, de donde podrán salir en caso de proceder al pago de una multa. Los automóviles detenidos durante Contingencia Ambiental también deberán esperar a que finalice esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2023

Los autos deben ser verificados dos veces cada año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y la fecha depende de cuándo venza la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de 2023 es el siguiente: