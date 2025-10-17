Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula de este 18 de octubre de 2025 aplica únicamente a vehículos con holograma 1 y 2 si su placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) y foráneos, que tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.
¿Qué autos y engomados sí circulan hoy 18 de octubre de 2025?
Autos con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea par (0, 2, 4, 6 y 8).
De igual manera, los vehículos particulares con holograma doble “00”, “0”, así como eléctricos e híbridos, pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente no aplica para ellos.
A ellos también se suman los vehículos que ofrecen servicios fúnebres, aunque solo durante su actividad; así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros, y los que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería.
Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.
¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?
Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Capultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula?
El programa ambiental está implementado para mejorar la calidad del aire en la zona del Valle de México. De acuerdo con las restricciones, entre las 5:00 y las 22:00 horas, no podrán transitar los vehículos de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2 o foráneos; de acuerdo con sus placas, es el día que les toca descansar.
Especial Hoy No Circula Sabatino
El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, a la que se conoce como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa, la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.
En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes está prohibida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.
En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extenderá a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.
El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.
¿Qué sucede con el programa los domingos?
Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, así que los domingos no aplica para ningún vehículo; por lo tanto, los domingos sí podrás conducir libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.
¿En qué otras situaciones se suspende el Hoy No Circula?
La autoridad ambiental emite avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de los ciudadanos y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.
Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?
Si viajas por turismo, puedes solicitar el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá realizar el propietario del vehículo.
¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?
Según la normativa vigente de este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que incumplan el programa Hoy No Circula, sufrirán una sanción comprendida entre los 2 mil 262.8 pesos a los 3 mil 439.46 , lo que significa un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no respeten las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que lo sustituya) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir solo al pagar una multa. Los autos detenidos durante Contingencia Ambiental asimismo deberán aguardar a que concluya esa restricción.
