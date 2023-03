La multa por no respetar el Hoy No Circula se rige por la UMA. Foto: Cuartoscuro

El Hoy No Circula en CDMX es el programa ambiental que se aplica para minimizar la contaminación del aire en la ciudad; sin embargo, en días en los que los niveles superan a los establecidos, éste toma relevancia debido a la restricción a la circulación de automóviles, según determinen las autoridades.

Cabe resaltar que, habitualmente, se contempla una multa a quienes no respeten el Hoy No Circula y el Calendario de Verificación Vehicular vigente. Sin embargo, y como ya mencionamos, en caso de contingencia ambiental es necesario checar qué autos no podrán circular, así como el horario, mientras se mantengan los altos niveles de contaminación.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX?

Según el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, aquellos conductores que sean sorprendidos al circular sin respetar el programa Hoy No Circula, serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Cabe resaltar que dicho artículo señala que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

“Aquellos conductores de vehículos motorizados que incumplan con lo establecido en este artículo o emitan humo ostensiblemente contaminante, sea cual fuere la entidad federativa en la que fueron matriculados, serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente”- Señala el Reglamento de Tránsito de la CDMX

Entonces, ¿cuál es el monto de la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX?

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para este año, es de 103.74 pesos, por lo que el costo de la multa por circular sin respetar el programa sería de:

2 mil 074.80 pesos, por 20 UMAS

2 mil 593.5 pesos, por 25 UMAS

3 mil 112.2 pesos, por 30 UMAS

Además de esta sanción por hacer caso omiso a la restricción del Hoy No Circula, el vehículo en cuestión será remitido al corralón, por lo que hay que tener en cuenta los requisitos y costos.

Debes tomar en cuenta esto del Hoy No Circula

El programa ambiental, además de aplicarse en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, entra en vigor en 18 municipios del Estado de México en los que la multa corresponde a 20 UMAS, según el Reglamento de Tránsito mexiquense, los cuales son: