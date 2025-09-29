Engomado rosa, placas 7 y 8 no circulan este martes en CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

Foto: Unotv.com

El Hoy No Circula de este martes 30 de septiembre de 2025 aplica para vehículos con engomado ROSA , terminación de placa 7 y 8 hologramas 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa regula la entrada y salida de vehículos en CDMX y Edomex y está operativo de lunes a sábado con el fin de cuidar el medio ambiente y disminuir contaminantes.

Foto: Sedema



¿En qué municipios del Estado de México está vigente el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu vehículo:

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Tenga holograma doble cero o cero

Sea de tipo eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de discapacidad

Por supuesto, el programa tampoco afecta al transporte público.

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula se aplica de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, mayormente conocida como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa, la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil condicionan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no se permite la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no pueden circular ningún sábado

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las mismas 16 alcaldías de la Ciudad de México mencionados anteriormente y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, dejando fuera de la ecuación los domingos. Por lo tanto, los domingos sí podrás circular libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué más situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental puede emitir avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre que la calidad del aire no sea un riesgo para la salud de la población y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si viajas por motivos turísticos, puedes solicitar el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin ser multado. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá gestionar el propietario del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

En conformidad con la normativa vigente en este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que no cumplan el programa Hoy No Circula, recibirán una multa comprendida entre los 2 mil 74.8 pesos a los 3 mil 112.2, lo que supone un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los automóviles y conductores que circulen por las vialidades de la Ciudad de México y violen las disposiciones del programa serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley Ambiental y el Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que se encuentre vigente) y demás normativas aplicables.

Además, los vehículos podrán ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual solo podrán salir tras el pago de la multa correspondiente. En caso de ser detenidos durante una Contingencia Ambiental, deberán permanecer inmovilizados hasta que se levante dicha restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2025

Los autos deben ser validados dos veces cada año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha en función de cuándo finaliza la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de este año es el siguiente: