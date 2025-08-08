GENERANDO AUDIO...

FOTO: UNO TV

El Hoy No Circula de este 9 de agosto de 2025 aplica únicamente a vehículos con holograma 1 y 2 si su placa termina en número par (0, 2, 4, 6 y 8) y foráneos, que tienen restringida la circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

Por su parte, los vehículos particulares con holograma doble “00”, “0”, así como eléctricos e híbridos, pueden circular todos los días, incluyendo los sábados, por lo que el programa vigente no aplica para ellos. Así como, en este caso, los de holograma 1, al tratarse del quinto sábado del mes.

A ellos también se suman los vehículos que ofrecen servicios fúnebres, aunque solo durante su actividad; así como los conducidos por discapacitados con identificación o autorización; los de transporte de pasajeros, y los que tienen placa de auto antiguo o clásico, tractores, maquinarias para construcción y minería.

Además de las motocicletas, los vehículos con matrícula de demostración y/o traslado, los que porten un Pase Turístico vigente o con permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente por participar en algún programa especial de fuentes móviles.

¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Qué autos y engomados sí circulan hoy 9 de agosto de 2025?

Autos con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea impar (1, 3, 5, 7, y 9).

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula?

El programa ambiental está implementado para mejorar la calidad del aire en la zona del Valle de México. De acuerdo con las restricciones, entre las 5:00 y las 22:00 horas, no podrán transitar los vehículos de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2 o foráneos; de acuerdo con sus placas, es el día que les toca descansar.

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, a la que se conoce como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa, la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes está prohibida la circulación de los coches con holograma 1 y matrí­cula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dí­gito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrí­cula, los coches con holograma 2, así­ como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extenderá a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, así que los domingos no aplica para ningún vehículo; por lo tanto, los domingos sí­ podrás conducir libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué otras situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental emite avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en dí­as festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de los ciudadanos y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si viajas por turismo, puedes solicitar el Pase Turí­stico para tu automóvil. Esta licencia permite transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 dí­as o dos veces por semestre, por 7 dí­as cada solicitud. También existe el Pase Turí­stico por fin de semana largo (3 dí­as). La solicitud la deberá realizar el propietario del vehí­culo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

Según la normativa vigente de este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que incumplan el programa Hoy No Circula, sufrirán una sanción comprendida entre los 2 mil 262.8 pesos a los 3 mil 439.46 , lo que significa un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no respeten las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que lo sustituya) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir solo al pagar una multa. Los autos detenidos durante Contingencia Ambiental asimismo deberán aguardar a que concluya esa restricción.

