Este sábado 30 de agosto, el programa Hoy No Circula opera diferente, ya que se trata del quinto sábado del mes. En esta jornada, las restricciones aplican de manera particular para los vehículos con holograma 2, foráneos y permisos, mientras que otros automotores podrán circular de forma libre.

Vehículos que no circulan este quinto sábado

De acuerdo con la normativa, este sábado no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas:

🚫 Vehículos con holograma 2 , sin importar la terminación de la placa

, sin importar la terminación de la placa 🚫 Autos foráneos

🚫 Unidades con permisos provisionales

Estos automóviles tienen la restricción fija todos los sábados, y en los meses con un quinto sábado no hay excepción para ellos.

Vehículos que sí circulan sin restricciones

En contraste, este sábado sí podrán circular libremente:

✅ Vehículos con holograma 1

✅ Autos con holograma 0 y 00

En el caso de los hologramas 1, el programa establece que descansan en sábado de acuerdo con la terminación de la placa; sin embargo, cuando un mes tiene quinto sábado, este grupo queda exento de la restricción y circula sin limitaciones.

Recordatorio de reglas para la semana

El programa Hoy No Circula funciona de la siguiente manera en días normales:

Holograma 1 : dejan de circular un día entre semana según la terminación de la placa y también ciertos sábados (impares descansan primer y tercer sábado; pares, segundo y cuarto).

: dejan de circular un día entre semana según la terminación de la placa y también ciertos sábados (impares descansan primer y tercer sábado; pares, segundo y cuarto). Holograma 2 : no circulan todos los sábados y además descansan un día entre semana según su terminación. También tienen restricción de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas.

: no circulan todos los sábados y además descansan un día entre semana según su terminación. También tienen restricción de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas. Foráneos y permisos : se apegan a las mismas limitaciones que los holograma 2.

: se apegan a las mismas limitaciones que los holograma 2. Hologramas 0 y 00: pueden circular sin ninguna restricción.

¿Por qué hay cambios en el quinto sábado?

La razón principal es que el calendario del programa se diseña sobre cuatro semanas. Por ello, cuando un mes tiene cinco sábados, los vehículos con holograma 1 reciben un respiro en las restricciones y se les permite circular.

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu carro:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Disponga de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco afecta al transporte público.