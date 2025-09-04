GENERANDO AUDIO...

Programa Hoy No Circula. Foto: UnoTV.

El Hoy No Circula de este viernes 5 de septiembre de 2025, aplica para vehículos con engomado AZUL , terminación de placa 9 y 0, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa regula la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y está operativo de lunes a sábado con la mira puesta en cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación.

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu carro:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Disponga de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco afecta al transporte público.

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, también conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la utilizada durante la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil condicionan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no se permite la circulación de los autos con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no pueden circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se aplica a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las mismas 16 alcaldías de la Ciudad de México mencionados anteriormente y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, dejando fuera de la ecuación los domingos. Por lo tanto, los domingos sí podrás manejar libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué más situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental puede emitir avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de los habitantes y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si te trasladas por razones turísticas, puedes solicitar el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite manejar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá realizar el dueño del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

En conformidad con la normativa vigente en este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que incumplan el programa Hoy No Circula, sufrirán una sanción comprendida entre los 2 mil 262.8 pesos a los $3 mil 439.46 pesos, lo que significa un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) actualizada a 2025.

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no sigan las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que lo sustituya) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir sólo al pagar una multa. Los automóviles detenidos durante Contingencia Ambiental también deberán esperar a que concluya esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2025

Los coches deben ser verificados dos veces al año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha en función de la fecha de finalización de la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de este año es el siguiente: