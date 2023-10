Hacen hasta 18 horas de camino: turistas empiezan a llegar desde Acapulco a CDMX

Turistas que se quedaron varados en Acapulco, Guerrero, por el impacto del huracán Otis, comenzaron a llegar a la Central del Sur de la Ciudad de México.

Algunos, como Griselda, quien viaja con dos menores de edad, hicieron hasta 18 horas de camino.

“Desde ayer, como a las 4:00 de la tarde y apenas voy llegando porque no había transporte (…) Sí, ayer a las 4:00 de la tarde encontré un transporte que nada más me trajo a mí porque mi cuñada y mi esposo se quedaron allá. Llegué a Chilpancingo, pero la carretera de la salida de Acapulco para llegar a Chilpancingo es mucho desastre. Entonces ahí estuve, me hice 6 horas de Acapulco a Chilpancingo (…) dónde pude encontrar lugar fue hasta las 6:15 de la mañana y apenas vengo llegando”.

Griselda Quintana, turista.