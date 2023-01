¡Aplícate! Hay cursos de inglés, francés y más en CDMX

Aprende otro idioma en CDMX. Foto: Getty

¿Cuántas veces has dejado de hacer algo porque no hablas inglés u otro idioma?, digamos esas plazas vacantes donde la paga es mejor simplemente porque puedes comunicarte con gente de otro país e interactuar con ellos, pero, ya no es un obstáculo, porque en la Ciudad de México (CDMX) puedes encontrar alternativas para la enseñanza de otro idioma.

Por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la Red de Faros del Saber y Casas de Cultura te invitan a inscribirte y tomar uno de sus cursos donde podrás aprender diferentes idiomas, desde el inglés hasta el francés, pasando por el italiano.

Los días y horarios son variados y también puedes encontrar idiomas de países tan lejanos como el ruso.

Ver más ¿Te gustaría aprender un nuevo idioma?🗣🌐



La Red de Faros del Saber y Casas de Cultura te invitan a inscribirte y tomar uno de sus cursos.



Consulta toda la información directamente en el más cercano. #UnFaroCercaDeTi pic.twitter.com/bYAQDz65ts — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) January 25, 2023

Será necesario que acudas al Faro más cercano a tu domicilio y para ello puedes comunicarte al teléfono de tu alcaldía que puedes hallar en sus redes sociales oficiales, de ahí te transferirán al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) donde con tu colonia podrán darte la ubicación del más cerca para que asistas y sea proporcionado el costo de los mismos, que seguramente será menor que en una institución privada.

Idiomas para los amantes de internet

Una opción más para quienes no desean salir de casa podría ser utilizar alguna App como la Meet Up donde puedes aprender diferentes idiomas en un intercambio gratuito, una vez que te registres podrás hablar con gente nativa del país que utilice el idioma que deseas aprender y, mientras tú le ayudas a tu compañero a que sepa cómo hablar bien español, a su vez él te ayudará a ti a hablar bien su idioma extranjero.

Esta App también cuenta con la opción del intercambio de conocimiento de idiomas en persona uno a uno gratis.

Ver más ¿Sabías que #Meetup está presente en #Discord?

Una comunidad en inglés pensada para que los #organizadores de grupos Meetup puedan intercambiar #experiencias y hablar entre ellos, para crear #conexiones y crecer juntos.



Únete a ellos aquí https://t.co/sZEx7TKLLL pic.twitter.com/nND7IM0dIN — Meetup en Español (@MeetupES) December 19, 2022

Como verás opciones existen, así que no te quedes sin hablar otro idioma porque nunca se sabe cuando se podría necesitar.